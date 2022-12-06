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Преступление и наказание: Сын Месси бросил леденец в болельщиков, за что был отруган мамой

Матео повел себя не лучшим образом.
Сегодня, 15:28
Матео Месси / Getty Images
Матео Месси / Getty Images

Сын нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси бросил леденец в болельщиков во время матча против Австралии (2:1).

Семья именитого футболиста посетила игры 1/8 финала ЧМ-2022. Под ложей семьи Месси было много фанатов Аргентины, они пели песни, снимали жену Антонелли и детей Лионеля на телефон.

Средний сын, 7-летний Матео, бросил леденец в толпу, за что мама его отругала.

На удивление, поведение сына Месси вызвало умиление у болельщиков в соцсетях, так как многие называли парнишку "настоящим аргентинцем".

Ранее сообщалось, что Месси установил очередной рекорд чемпионата мира.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси матео месси

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