Преступление и наказание: Сын Месси бросил леденец в болельщиков, за что был отруган мамой

Матео повел себя не лучшим образом.

Сын нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси бросил леденец в болельщиков во время матча против Австралии (2:1).

Семья именитого футболиста посетила игры 1/8 финала ЧМ-2022. Под ложей семьи Месси было много фанатов Аргентины, они пели песни, снимали жену Антонелли и детей Лионеля на телефон.

Средний сын, 7-летний Матео, бросил леденец в толпу, за что мама его отругала.

ptdrrrrrr le fils de Messi 😭 pic.twitter.com/sBae3qi3v7 — sᴇʀɢɪᴜ 🇪🇸🇦🇷 (@Sergiup8) December 5, 2022

На удивление, поведение сына Месси вызвало умиление у болельщиков в соцсетях, так как многие называли парнишку "настоящим аргентинцем".

Ранее сообщалось, что Месси установил очередной рекорд чемпионата мира.