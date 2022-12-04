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Месси установил очередной рекорд чемпионата мира

Аргентинец имеет огромное влияние на игру национальной команды.
Сегодня, 10:02
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

В рамках 1/8 финала чемпионата мира сборная Аргентины обыграла национальную команду Австралии (2:1).

Капитан южноамериканской команды Лионель Месси был признан лучшим футболистом встречи, за что получил индивидуальный приз.

В поединке Месси отличился голом, создал несколько голевых моментов, а также помогал партнерам в атаке.

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Таким образом, Месси в восьмой раз получил награду лучшему игроку матча на чемпионатах мира. Это лучший результат с 2002 года, когда была введена эта система.

Отметим, что на текущем чемпионате мира Месси забил три гола и выполнил одну голевую передачу.

Напомним, на ISPORT видео голов и обзор матча Аргентина - Австралия.

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