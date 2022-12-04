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Аргентина - Австралия 2:1 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022 03.12.2022

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 08:48
Аргентина - Австралия: Видео голов / Getty Images
Аргентина - Австралия: Видео голов / Getty Images

В субботу, 3 декабря, в рамках 1/8 финала чемпионата мира сборная Аргентины встречалась с национальной командой Австралии.

Победителем встречи стал представитель Южной Америки, который на классе одолел соперника.

В первом тайме в составе аргентинской команды отличился Месси, а во втором тайме свой момент реализовал Альварес.

В концовке встречи австралийская сборная отметилась голом престижа, однако его автором стал Фернандес, который пытался спасти ворота от удара, но мяч рикошетом попал в ворота.

Вашему вниманию видео всех голов матча Аргентина - Австралия в 1/8 финала ЧМ-2022:

Аргентина - Австралия 2:1     
Голы: Месси, 35, Альварес, 57 - Фернандес, 77 автогол

Аргентина: Мартинес, Молина (Монтьель, 80), Отаменди, Ромеро, Акунья (Тальяфико, 72), Де Поль, Мак Аллистер (Паласиос, 80), Фернандес, Гомес (Мартинес, 50), Месси, Альварес (Мартинес, 71).

Австралия: Райан, Дегенек (Карачич, 72), Суттар, Роулз, Бехич, Макгри (Гудвин, 58), Муй, Баккус (Хрустич, 58), Ирвайн, Лекки (Куол, 72), Дьюк (Макларен, 72).

Предупреждения: Ирвайн (15), Дегенек (38).

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