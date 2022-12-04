iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Соперник усложнил нам жизнь": Месси оценил выход Аргентины в четвертьфинал ЧМ-2022

Футболист нацелен на победу на международном турнире.
Сегодня, 09:27
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о победе над Австралией (2:1) в рамках 1/8 финала чемпионата мира-2022.

По словам 35-летнего футболиста, он рад, что команда сумела добыть положительный результат.

"Я очень рад, что мы достигли еще одной цели, сделали еще один шаг на пути к нашей главной цели.

Времени на отдых у нас было мало, и это вызывало опасения, потому что было понятно, что в матче будет много борьбы. Мы сумели открыть счет, забить второй мяч и взять игру под контроль. Соперник тоже забил и усложнил нам жизнь в конце игры, но это естественно для чемпионата мира".

Месси также поделился мнением о поддержке фанатов, а также о том, что провел 1000 матч в карьере.

"Ощущения прекрасные, и здорово делить этот момент с болельщиками. Мы знаем, на что они пошли ради того, чтобы приехать сюда. Идущая от них энергетика невероятна.

Я сегодня узнал, что провел тысячный матч в карьере. Я живу моментом и наслаждаюсь тем, через что мы сейчас проходим. Я рад, что мы в четвертьфинале", - приводит слова Месси Twitter сборной Аргентины/

Отметим, что в четвертьфинале сборная Аргентины сыграет с национальной командой Нидерландов. Матч пройдет 9 декабря.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Аргентина - Австралия.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси сборная Аргентины сборная Австралии

Статьи по теме

Месси установил очередной рекорд чемпионата мира Месси установил очередной рекорд чемпионата мира
Аргентина - Австралия 2:1 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022 Аргентина - Австралия 2:1 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Англия - Сенегал: смотреть онлайн-трансляцию матча Англия - Сенегал: смотреть онлайн-трансляцию матча
Франция - Польша: смотреть онлайн-трансляцию матча Франция - Польша: смотреть онлайн-трансляцию матча
Помочь журналистам

Видео

Фьюри - Чисора: лучшие моменты боя - видео
Фьюри - Чисора: лучшие моменты боя - видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Нидерланды встретятся с Аргентиной в четвертьфинале
просмотров
Очередной скандал? Тренер сборной Португалии высказался о замене Роналду в матче с Южной Кореей
просмотров

Последние новости

ЧМ-202210:57
Англия - Сенегал: смотреть онлайн-трансляцию матча
ЧМ-202210:47
Франция - Польша: смотреть онлайн-трансляцию матча
Европа10:45
Ливерпуль определился с альтернативой дорогостоящему Беллингему
ЧМ-202210:02
Месси установил очередной рекорд чемпионата мира
Европа09:54
Болельщики МЮ написали открытое письмо потенциальным покупателям клуба
Бокс09:50
Усик отреагировал на победу Фьюри над Чисорой
Бокс09:30
Фьюри - Чисора: лучшие моменты боя - видео
ЧМ-202209:27
"Соперник усложнил нам жизнь": Месси оценил выход Аргентины в четвертьфинал ЧМ-2022
Бокс09:07
Бой с Усиком под угрозой: Фьюри заявил, что ему нужна операция
ЧМ-202208:48
Аргентина - Австралия 2:1 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK