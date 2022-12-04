"Соперник усложнил нам жизнь": Месси оценил выход Аргентины в четвертьфинал ЧМ-2022

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о победе над Австралией (2:1) в рамках 1/8 финала чемпионата мира-2022.

По словам 35-летнего футболиста, он рад, что команда сумела добыть положительный результат.

"Я очень рад, что мы достигли еще одной цели, сделали еще один шаг на пути к нашей главной цели.

Времени на отдых у нас было мало, и это вызывало опасения, потому что было понятно, что в матче будет много борьбы. Мы сумели открыть счет, забить второй мяч и взять игру под контроль. Соперник тоже забил и усложнил нам жизнь в конце игры, но это естественно для чемпионата мира".

Месси также поделился мнением о поддержке фанатов, а также о том, что провел 1000 матч в карьере.

"Ощущения прекрасные, и здорово делить этот момент с болельщиками. Мы знаем, на что они пошли ради того, чтобы приехать сюда. Идущая от них энергетика невероятна.

Я сегодня узнал, что провел тысячный матч в карьере. Я живу моментом и наслаждаюсь тем, через что мы сейчас проходим. Я рад, что мы в четвертьфинале", - приводит слова Месси Twitter сборной Аргентины/

Отметим, что в четвертьфинале сборная Аргентины сыграет с национальной командой Нидерландов. Матч пройдет 9 декабря.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Аргентина - Австралия.