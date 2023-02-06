"Команда моей жизни": Экс-нападающий Динамо высказался о возможном возвращении в киевский клуб

Артем Кравец сделал откровенное признание во время общения с болельщиками.

Бывший нападающий Динамо Артем Кравец во время общения в Instagram с болельщиками ответил, не хотел ли он вернуться в киевский клуб, если бы не завершил карьеру.

На днях 33-летний игрок сообщил, что намерен завязать с футболом из-за проблем со здоровьем.

Читай также: Экс-форвард Динамо и сборной Украины решил завершить карьеру

Отвечая на вопрос о желании вернуться в стан "бело-синих", игрок отметил, что сейчас ему трудно что-либо планировать, но он всегда будет предан киевскому клубу.

"Динамо - это команда моей жизни, я пол своей жизни провел в структуре клуба. Но планировать что-то сейчас очень сложно! В любом случае, я - навсегда фанат Динамо Киев", - написал Кравец.

Напомним, что Кравец является воспитанником Динамо, в составе которого провел 144 матча и забил 43 гола. На протяжении карьеры украинский форвард также выступал за киевский Арсенал, немецкий Штутгарт, испанскую Гранаду и турецкие Кайсериспор, Коньяспор и Сакарьяспор.