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Футбол

Экс-форвард Динамо и сборной Украины решил завершить карьеру

Артем Кравец больше не сыграет на профессиональном уровне.
Сегодня, 13:47
Артем Кравец с семьей
Артем Кравец с семьей

Бывший нападающий Динамо и сборной Украины Артем Кравец объявил, что завершит карьеру.

По словам Кравца, он чувствует, что ему нужно посвятить себя родным и близким людям.

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"Скорее всего, меня никто больше нигде не увидит. Скорее всего, на этом моя карьера закончится, потому что учитывая и здоровье, и ситуацию в стране, не очень есть желание продолжать карьеру.

Предложения есть, но сейчас моя семья нуждается в моем внимании. За последние годы у меня были две операции на спине. Это большие риски, которые сейчас не очень нужны. Я хочу еще и после футбола жить", - сказал Кравец в интервью Футбол TIME.

Последним клубом форварда был турецкий Сакарьяспор.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина завершение карьеры

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