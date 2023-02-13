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Прокуратура требует отстранить от должности Павелка и генерального секретаря УАФ Записоцкого

Скандал вокруг верхушки организации не затихает.
Сегодня, 18:32
Андрей Павелко и Юрий Записоцкий
Андрей Павелко и Юрий Записоцкий

Прокуратура продолжает расследовать криминальные дела вокруг президента УАФ Андрея Павелка и генерального секретаря организации Юрия Записоцкого.

Как сообщает пресс-служба организации, в суд подали прошение об отстранении на два месяца от должностей Павелка и Записоцкого.

"Такое ходатайство не просто необоснованно, но и является прямым вмешательством в деятельность Общественного союза в понимании правил, установленных в уставах ФИФА и УЕФА, которые уже проинформированы об очередном нарушении. В совместном письме они ранее заявляли о рисках вмешательства государства, в том числе правоохранительных органов, в деятельность УАФ.

Согласно письму, продолжение вмешательства в дела Ассоциации приведет к приостановлению членства УАФ в указанных международных ассоциациях, а в дальнейшем и к ее исключению из ФИФА и УЕФА. УАФ будет обжаловать все противоправные решения, как в украинских судах, так и в международных инстанциях, в частности Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), куда уже направлены иски от руководства УАФ", - отмечается в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось об обысках на фирме Павелка, но затем в УАФ опровергли причасность ее главы к предприятию.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Павелко уаф

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