Динамо подписало новый контракт с талантливым нападающим

Матвей Пономаренко связал свое будущее с киевлянами.

Киевское Динамо объявило о продлении контракта с очередным игроком клуба.

Как сообщает пресс-служба "синих", свое будущее со столичным клубом связал 17-летний Матвей Пономаренко.

Первую часть сезона нападающий провел в аренде в молодежной команде луганской Зари.

Пономаренко успел провести два матча в основе Динамо на зимних сборах Отмечается, что украинец произвел хорошее впечатление на тренерский штаб клуба.

Ранее Динамо продлило контракт с Константином Вивчаренко.