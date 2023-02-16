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Динамо подписало новый контракт с талантливым нападающим

Матвей Пономаренко связал свое будущее с киевлянами.
Сегодня, 18:20
Матвей Пономаренко
Матвей Пономаренко

Киевское Динамо объявило о продлении контракта с очередным игроком клуба.

Как сообщает пресс-служба "синих", свое будущее со столичным клубом связал 17-летний Матвей Пономаренко.

Первую часть сезона нападающий провел в аренде в молодежной команде луганской Зари. 

Пономаренко успел провести два матча в основе Динамо на зимних сборах Отмечается, что украинец произвел хорошее впечатление на тренерский штаб клуба.

Ранее Динамо продлило контракт с Константином Вивчаренко.


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