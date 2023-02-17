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Динамо одержало победу над Лиепаей в контрольном матче

Киевляне праздновали успех в поединке благодаря голам Перриса и Волошина.
Сегодня, 18:22
Динамо обыграло Лиепаю / ФК Динамо Киев
Динамо обыграло Лиепаю / ФК Динамо Киев

В пятницу, 17 февраля, киевское Динамо провело свой десятый спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Подопечные Мирчи Луческу одержали победу со счетом 2:0 над четвертой командой латвийского чемпионата Лиепаей.

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Киевляне вышли вперед в середине первого тайма благодаря результативному удару Кахима Перриса, который воспользовался передачей Виталия Буяльского.

Во второй половине встречи динамовцы продолжали владеть инициативой, но удвоили свое преимущество только в компенсированное к матчу время. Гол на свой счет записал Назар Волошин после подачи Владислава Дубинчака.

Динамо (Киев, Украина) - Лиепая (Латвия) 2:0

Голы: Перрис, 22, Волошин, 90+1

Динамо: Нещерет - Караваев, Дячук (Сирота, 76), Попов, Вивчаренко (Дубинчак, 70) - Сидорчук, Шепелев (Яцик, 58), Перрис (Н.Волошин, 58), Буяльский (Царенко, 76), Кабаев (Бенито, 65) - Ванат (Супряга, 58).

Следующий контрольный матч на тренировочном сборе Динамо запланирован на 20 февраля, когда киевляне встретятся с еще одним латвийским клубом - рижским Сконто.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Кахим Пэррис

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