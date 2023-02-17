Динамо одержало победу над Лиепаей в контрольном матче
В пятницу, 17 февраля, киевское Динамо провело свой десятый спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции.
Подопечные Мирчи Луческу одержали победу со счетом 2:0 над четвертой командой латвийского чемпионата Лиепаей.
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Киевляне вышли вперед в середине первого тайма благодаря результативному удару Кахима Перриса, который воспользовался передачей Виталия Буяльского.
Во второй половине встречи динамовцы продолжали владеть инициативой, но удвоили свое преимущество только в компенсированное к матчу время. Гол на свой счет записал Назар Волошин после подачи Владислава Дубинчака.
Динамо (Киев, Украина) - Лиепая (Латвия) 2:0
Голы: Перрис, 22, Волошин, 90+1
Динамо: Нещерет - Караваев, Дячук (Сирота, 76), Попов, Вивчаренко (Дубинчак, 70) - Сидорчук, Шепелев (Яцик, 58), Перрис (Н.Волошин, 58), Буяльский (Царенко, 76), Кабаев (Бенито, 65) - Ванат (Супряга, 58).
Следующий контрольный матч на тренировочном сборе Динамо запланирован на 20 февраля, когда киевляне встретятся с еще одним латвийским клубом - рижским Сконто.