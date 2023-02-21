Стало известно, в какую сумму Шахтер оценивает Трубина

Один из агентов Анатолия Трубина заявил, что Шахтер планирует выручить за своего вратаря около 15 млн евро.

Напомним, что ранее появлялась информация об интересе Севильи к украинскому вратарю, однако "красно-белые" не смогли позволить себе трансфер.

"Анатолий готов к следующему шагу в своем развитии. Несмотря на молодой возраст, у него 3-летний опыт игры в Лиге чемпионов, дважды он становился победителем УПЛ и однажды получил Кубок страны.

Мы ожидаем, что цена будет 12-15 млн евро, но последнее слово за клубом. Все футболисты мечтают играть в лучших европейских лигах. Анатолий тоже, а мы считаем, что у него есть все характеристики для этого", - приводит слова агента Лука Бендони.

При этом Transfermarkt оценивает украинского кипера в 11 млн евро.