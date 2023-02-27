Ротань дебютировал в УПЛ в качестве тренера

В понедельник, 27 февраля, возвращается клубный футбол в Украине. В рамках перенесенного шестого тура чемпионата Украины Александрия принимает Металлист 1925.

На тренерском мостике в составе александрийского клуба дебютирует Руслан Ротань, который стал тренером команды в зимнее межсезонье.

Читай также: УПЛ: сегодня возобновляется чемпионат Украины

Специалист заменил на посту Юрия Гуру, который вывел команду на пятое место в УПЛ с 24 очками.

В турнирной таблице чемпионата Украины Металлист 1925 занимает седьмое место с 18 баллами.

Отметим, что Ротань в действующий момент также возглавляет молодежную сборную Украины.