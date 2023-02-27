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Ротань дебютировал в УПЛ в качестве тренера

Наставник Александрии впервые вывел команду на матч чемпионата.
Сегодня, 13:01
Руслан Ротань / ФК Александрия
Руслан Ротань / ФК Александрия

В понедельник, 27 февраля, возвращается клубный футбол в Украине. В рамках перенесенного шестого тура чемпионата Украины Александрия принимает Металлист 1925.

На тренерском мостике в составе александрийского клуба дебютирует Руслан Ротань, который стал тренером команды в зимнее межсезонье.

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Специалист заменил на посту Юрия Гуру, который вывел команду на пятое место в УПЛ с 24 очками.

В турнирной таблице чемпионата Украины Металлист 1925 занимает седьмое место с 18 баллами.

Отметим, что Ротань в действующий момент также возглавляет молодежную сборную Украины.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: александрия Руслан Ротань

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