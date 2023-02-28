Ракицкий - в старте: Стали известны составы на матч Минай - Шахтер

Наставники команд определились с игроками, которые будут определять исход игры с первых минут.

В рамках перенесенного матча чемпионата Украины Минай в домашнем матче примет Шахтер.

Главные тренеры команд в лице Владимира Шарана и Игора Йовичевича определились с составами.

Среди прочего, стоит отметить появление в старте Ярослава Ракицкого, вернувшегося в стан "горняков" в это трансферное окно.

Минай: Бандура - Гончар, Горин, Немчанинов, Рогозинский - Витенчук - Воробчак, Байдал, Твердохлеб, Гечев - Вишневский.

Запасные: Кемкин, Пеньков, Кравчук, Чуев, Мельник, Петько, Шишка, Паламар, Голуб, Колесник, Дмитрук.

Шахтер: Трубин - Конопля, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко - Степаненко - Зубков, Бондаренко, Джурасек, Судаков - Сикан.

Запасные: Шевченко, Ризнык, Гочолеишвили, Михайличенко, Тейлор, Козик, Тотовицкий, Топалов, Назарина, Петряк, Траоре, Келси.

Матч Шахтер - Минай состоится сегодня, в 15:00 по Киеву.