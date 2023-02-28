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Александрия подписала нападающего Шахтера

Андрей Кулаков перешел в стан клуба из одноименного города.
Сегодня, 16:12
Андрей Кулаков / fco.com.ua
Андрей Кулаков / fco.com.ua

Александрия Руслана Ротаня усилила линию атаки.

Как сообщает пресс-служба клуба, стан команды пополнил Андрей Кулаков. Контракт рассчитан до лета 2026 года. Финансовые детали сделки неизвестны.

Ранее права на Кулакова принадлежали донецкому Шахтеру. Форвард является воспитанником детско-юношеской академии харьковского Металлиста.

Украинский нападающий также успел поиграть в составе Мариуполя и турецкого Тузласпора.

Напомним, ранее Александрия в голевой перестрелке с Металлистом-1925 не выявила сильнейшего.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер александрия

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