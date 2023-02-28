Александрия подписала нападающего Шахтера
Андрей Кулаков перешел в стан клуба из одноименного города.
Александрия Руслана Ротаня усилила линию атаки.
Как сообщает пресс-служба клуба, стан команды пополнил Андрей Кулаков. Контракт рассчитан до лета 2026 года. Финансовые детали сделки неизвестны.
Ранее права на Кулакова принадлежали донецкому Шахтеру. Форвард является воспитанником детско-юношеской академии харьковского Металлиста.
Украинский нападающий также успел поиграть в составе Мариуполя и турецкого Тузласпора.
Напомним, ранее Александрия в голевой перестрелке с Металлистом-1925 не выявила сильнейшего.