Динамо подписало легионера

В среду, 1 марта, киевское Динамо оформило свой первый полноценный трансфер посреди сезона-2022/23.

Состав команды Мирчи Луческу пополнил опорник Шкендии и молодежной сборной Северной Македонии Решат Рамадани. Сумма трансфера 19-летнего хавбека не сообщается.

Пока о переходе не объявлено официально, однако игрок уже заявлен на оставшуюся часть чемпионата Украины.

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Стоит отметить, что Рамадани был участником товарищеского матча между Динамо и Шкендией (1:0), который состоялся 6 февраля в рамках учебно-тренировочного сбора киевлян в Турции.

Это столичный клуб использовал, чтобы заинтриговать фанатов в своих социальных сетях, анонсировав трансфер игрока.

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В активе Рамадани 28 матчей за Шкендию во всех турнирах (один гол, один ассист). В сентябре 2022 года дебютировал за молодежную сборную Северной Македонии, за которую в общей сложности провел три поединка (все три раза играл на позиции центрбека).

Напомним, что Динамо также получило усиление перед второй частью сезона-2022/23, вернув из аренды иностранного нападающего.