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Динамо вернуло из аренды нападающего

Эрик Рамирес снова будет выступать за столичный клуб.
Сегодня, 17:20
Эрик Рамирес / FC Dynamo Kyiv
Эрик Рамирес / FC Dynamo Kyiv

Киевское Динамо вернуло из аренды эквадорского нападающего Эрика Рамиреса.

Форвард должен был выступать за братиславский Слован до конца этого сезона, однако соглашение было досрочно разорвано.

Стоит отметить, что пресс-служба "бело-синих" пока не объявила об этом, но Рамирес появился в заявке клуба на сайте УПЛ.

В составе братиславского клуба эквадорец провел 31 матч во всех турнирах, забив 7 голов.

Напомним, ранее Динамо отправило бразильского легионера в аренду в клуб из Болгарии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев эрик рамирес

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