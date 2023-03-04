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Кучер - о ничьей с Александрией: Не знаю, что случилось с ребятами

Наставник СК Днепра-1 высказался об упущенной победе.
Сегодня, 17:19
Александр Кучер
Александр Кучер

В рамках одного из матчей 16 тура чемпионата Украины СК Днепр-1 разделил очки с Александрией.

Коуч "спортклубовцев" Александр Кучер поделился мыслями об упущенном триумфе на последних минутах.

По словам украинского специалиста, он не может понять, что случилось с его подопечными.

"Хорошо начали, имели много моментов и забили гол, но после этого я не знаю, что случилось с ребятами, которые начали допускать ошибки и просто дарить мяч сопернику. Затем мы забили второй мяч, но в конце игры, видимо, не хватило опыта и класса, ведь выигрывать в конце матча 2:1 и натолкнуться на контратаку соперника - это, конечно, для меня не понятно. Надо было где-то совершить фол, тактически остановить соперника и отойти в оборону.

В целом, игра была динамичной и понравилась болельщикам, ведь две команды стремились к победе. У Александрии хорошая команда, хороший тренер, так что пожелаем им успеха", - цитирует Кучера пресс-служба Днепра-1.

Стоит отметить, что коллектив Александра Кучера продолжает возглавтять турнирную таблицу УПЛ, имея на три очка больше, чем у Шахтера, однако "горняки" сыграли на матч меньше.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Кучер СК Днепр-1

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