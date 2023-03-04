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Вратарь Ингульца: Поворознюк пообещал что-то приятное за победу над Динамо

Алексей Паламарчук поделился эмоциями от триумфа в матче с киевлянами.
Сегодня, 20:46
Алексей Паламарчук / скрин ПРОФУТБОЛ Digital.
Алексей Паламарчук / скрин ПРОФУТБОЛ Digital.

В рамках шестнадцатого тура чемпионата Украины Ингулец сенсационно обыграл Динамо Киев.

Голкипер клуба из Петрово Алексей Паламарчук высказался о победе своего клуба в матче против столичного клуба.

По словам Паламарчука, владелец клуба Александр Поворознюк был очень счастлив этому результату и пообещал игрокам что-то приятное.

"Мечта осуществилась. Но это не только моя заслуга, но и всей команды, персонала. Мы очень серьезно готовились еще со сборов, разбирали Динамо. Сейчас эмоции немного зашкаливают.

Мы заслуживали эту победу, потому что на поле был единый коллектив. Мы должны биться друг за друга, и все получилось. Спасибо всем ребятам, что помогали мне, и я чем-то им помог.

Александр Поворознюк сказал, что мы сделали ему замечательный подарок. Пообещал, что нам будет что-то приятное. Надеюсь, что так оно и будет. Он был очень счастлив", - сказал Паламарчук в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, ранее Мирча Луческу разразился тиррадой в сторону Екатерины Монзуль, которая судила матч с Ингульцом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Ингулец

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