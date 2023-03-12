Вернидуб: Мое послание Шахтеру - не нужно ныть, что нам "очень легко"

В рамках 17 тура чемпионата Украины Кривбасс проиграл Шахтеру на своем поле.

Наставник криворожского клуба Юрий Вернидуб подвел итоги поединка.

"Многое сегодня не удалось. Проиграли 0:3. Не тот счет, который хотелось бы видеть. Но что есть, то есть. Надо поднимать голову и двигаться дальше. Шахтер- лидер чемпионата Украины, клуб, который регулярно играет в Лиге чемпионов. Поздравляю их сегодня с победой и желаю, чтобы прошли Фейеноорд. Что касается нас, посмотрим игру, разберем ошибки.

Первый тайм хоть и сыграли 0:0, но это не тот футбол, который я хочу видеть в нашем исполнении. Чего-то боялись. Если еще сзади сыграли неплохо, то выход из обороны в атаку был плохой. Поэтому и не было моментов, чтобы забить. Хотя и у "Шахтера" особо шансов не было. Во втором вроде бы начали двигаться, но пропустили. Судаков шикарный гол забил. Но есть ошибка наших ребят, что позволили нанести удар.

Также украинский специалист высказался о том, что Шахтер жаловался на решение Кривбасса играть в Кривом Роге, а не перенести матч во Львов.

Главное, что сыграли с Шахтером в Кривом Роге. Хотя со стороны Шахтера было много нюансов. Они даже обнародовали свой график пребывания в Кривом Роге: когда едят, спят и ходят в туалет. Это, честно говоря, смешно. Им так трудно. Ребята, трудно там, где вас нет. Там, где сейчас наши украинские защитники делают все, чтобы мы могли заниматься своей любимой работой.

Эти ребята каждый день смотрят в глаза смерти. Вот это тяжело. Да, за то, что Шахтер зарабатывает очки в копилку Украины, за это спасибо. Думаю, каждый тренер УПЛ меня поддержит. А они не думают, как другим командам УПЛ тяжело? Тяжело ездить по другим городам? Вот это меня возмущает. И такое поведение их тренера из того, что я видел... Это совсем не подобает Йовичевичу. Если ты выучил украинский язык, то уже будь украинцем до конца.

И отворачиваться, когда идешь к нему руку пожать... Это его дело. Ну что ж, он же обижен. Мое послание к Шахтеру - не надо ныть, что нам "очень легко". Еще раз спасибо ребятам ВСУ, которые нас защищают и дают возможность нам играть в футбол. Они делают все, чтобы скорее к нам пришла победа.

Я рад за Шахтер, ведь за них сейчас играют все лучшие украинские футболисты, которые есть на данный момент. Они действительно показывают неплохой футбол и зарабатывают очки в таблицу коэффициентов Украины. Они - профессионалы и делают свое дело. Что касается нас, то у нас все впереди", - сказал Вернидуб.

Стоит сказать, что благодаря победе над Кривбассом и поражению Днепра-1 в матче против Динамо Шахтер оторвался от "спортклубовцев" на три очка в таблице.