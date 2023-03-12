Гагарин - Йовичевичу: Это нормально, посылать вице-президента Кривбасса на**й?

Вице-президент Кривбасса Артем Гагарин после поражения своей команды в матче УПЛ против Шахтера посетил пресс-конференцию главного тренера соперника Игоря Йовичевича, где задал ему очень "интересный вопрос".

"У меня личный вопрос. Возможно, даже риторический. Как вы считаете, это нормально, это достойно для тренера вашего уровня - послать на**й вице-президента Кривбасса? Даже любого работника клуба посылать на**й.

Не жать руку - я это съем, но посылать на**й... Я не считаю, что это достойное поведение тренера, который представляет нашу страну, разговаривает на украинском языке. Вы послали меня на**й на украинском, но это не отменяет этого. Можете даже не отвечать".

И все же наставник "горняков" поступил достаточно достойно и ответил.

"Я абсолютно согласен с вами. Это были чисто эмоции. В тот момент я даже не знал, что кому-то что-то говорю. Вы здесь правы. Прошу прощения, если я навредил вашему авторитету. Но вы тем должны понимать, что все мы - люди, мы имеем эмоции. В некоторых эпизодах эмоции могут переполнять. В будущем это не повторится. Футбол - это эмоции. Еще раз извините".

Напомним, ранее Вернидуб "разнес" Шахтер за их нежелание играть матч против Кривбасса в Кривом Роге.