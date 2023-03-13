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"Продолжает исполнять обязанности": В УАФ отреагировали на отстранение Павелко от должности

Украинская ассоциация футбола выступила с заявлением по поводу решения суда.
Сегодня, 18:40
Андрей Павелко / УАФ
Андрей Павелко / УАФ

Украинская ассоциация футбола отреагировала на решение Печерского суда о продлении отстранения президента организации Андрея Павелко от занимаемой должности.

В УАФ отметили, что эта информация не соответствует действительности, а функционер продолжает исполнять свои обязанности.

Об этом говорится в заявлении на странице УАФ в Facebook.

"Информация об отстранении от занимаемой должности президента УАФ Андрея Павелко не соответствует действительности.

Сегодня состоялось заседание по "продлению" срока действия временного отстранения президента УАФ Андрея Павелко от должности. Суд "продлил" такой срок до 13 мая. Однако продление de-jure и de-facto не произошло.

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Решение суда, которым впервые было частично удовлетворено ходатайство прокуроров о временном отстранении Андрея Павелко, не вступило в законную силу! Поскольку судья установил особый порядок его исполнения - решение вступит в силу только после обжалования в апелляционной инстанции.

Поэтому сейчас такое решение не вступило в силу. Андрей Павелко, как и генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий, обжаловали предварительные решения суда и сегодня продолжают исполнять свои должностные обязанности. Апелляционное разбирательство продолжается.

Вместе с тем прокурор вообще не мог инициировать продление отстранения, поскольку предыдущее решение не вступило в силу, а срок отстранения даже не начинался. То есть фактически нечего было продолжать", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее появилась информация, что суд продлил отстранение Павелко от должности президента УАФ до 13 мая 2023 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Павелко уаф

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