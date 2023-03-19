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Шахтер - Рух 2:0: обзор и результат матча чемпионата Украины 19.03.2023

Донецкий клуб без проблем добыл очередные три очка.
Сегодня, 16:55
ФК Шахтер / shakhtar.com
ФК Шахтер / shakhtar.com

В воскресенье, 19 марта, в рамках 18-го тура УПЛ Шахтер встречался с Рухом. Победу в данном матче одержал клуб из Донецка со счетом 2:0.

На 27-й минуте встречи Николай Матвиенко распечатал ворота соперника, а уже через пару минут Дмитрий Крысков удвоил преимущество своей команды.

Во второй половине встречи Рух перехватил инициативу в матче, завладев мячом и организовав немало моментов у ворот донецкого клуба, однако матч так и завершился победой "кротов".

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После 18-ти туров Шахтер идет на первом месте с 42-я очками, а Рух занимает 14-ю строчку, набрав 17 баллов.

Статистика матча чемпионата Украины Шахтер - Рух

Шахтер - Рух 2:0
Голы: Матвиенко, 27, Крысков, 31

Владение мячом: 50% - 50%
Удары: 10 - 7
Удары в створ: 2 - 3
Атаки: 94 - 115

Шахтер: Трубин – Матвиенко, Ракицкий (Михайличенко, 69), Бондарь, Гочолеишвили (Конопля, 46) – Степаненко (Назарина, 80) – Крыськив, Судаков, Бондаренко, Джурасек (Очеретько, 66) – Келси (Траоре, 46).

Рух: Панькив – Лях, Слюбик, Холод, Роман – Довгий – Соломон-Отабор, Эдсон (Таллес, 46), Притула, Альваренга (Рунич, 46) – Климчук.

Предупреждения: Эдсон, 14

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Рух

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