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Один из легионеров покинул расположение сборной Украины из-за травмы

Медицинский штаб Борнмута посоветовал коллегам из украинской национальной команды убрать Илью Забарного из заявки.
Сегодня, 19:23
Илья Забарный / https://novyny.live/
Илья Забарный / https://novyny.live/

Во вторник, 21 марта, сборная Украины провела свою первую тренировку в Лондоне.

Изначально в заявку национальной команды попал центрбек Борнмута Илья Забарный. Однако вместе с ним в расположение сборной прибыли представители медицинского штаба "вишен".

Как сообщает официальный сайт УАФ, англичане обсудили с украинскими коллегами физическое состояние футболиста, который уже восемь недель продолжает восстанавливаться от комбинированной травмы голеностопа.

По информации источника, нынешние кондиции украинца не позволяют ему вернуться на футбольное поле, при этом также существует вероятность рецидива травмы.

Потому было принято решение убрать его из заявки ради полноценного завершения процесса реабилитации - Забарный покинул расположение сборной.

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Напомним, что в воскресенье, 26 марта, сборная Украины начнет свой путь по квалификации чемпионата Европы 2024 года. Первым оппонентом команды Руслана Ротаня станет сборная Англии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут Сборная Украины АПЛ Илья Забарный

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