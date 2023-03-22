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Футбол

Президент клуба УПЛ сдал сына полиции за езду в нетрезвом виде

Поворознюк также отдал машину отпрыска на нужды ВСУ.
Сегодня, 12:25
Александр Поворознюк / youtube
Александр Поворознюк / youtube

Президент Ингульца Александр Поворознюк рассказал о том, как проучил сына за езду в нетрезвом состоянии.

"Чего-то достичь в этой жизни можно только за счет справедливости. Знаю, что из-за своей доброты я очень много страдаю. Но изменить себя не могу, потому что таким меня воспитали родители.

Не могу, когда за меня кого-нибудь наказывают. Такое воспитание у меня было. Возможно, оттуда и пошло такое ощущение справедливости, что все должно быть правильно.

Пример с сегодняшнего дня, когда моего сына остановили пьяным во время войны. Я сам вызвал ГАИ, сказал оформить за пьянку, а машину отдал на ВСУ. Считаю, что это тот поступок, который стоит внимания.

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Если ты правильно живешь и всегда говоришь правду, то на душе легче. Что, я не мог бы спрятать где-нибудь эти судимости, что у меня есть? Заплатить деньги? Ну ведь есть "бабки". С гугла стерли бы. Как это Янукович сделал. Он даже убирал тех людей, кто с ним в тюрьме сидел, чтобы никто никогда не доказал, что он там был.

Но я горжусь тем, что у меня было в прошлом. Без прошлого, которое ты пережил, никогда не будет настоящего. Но нужно делать правильные выводы", – сказал Поворознюк на своем ютуб-канале.

Напомним, Александр Поворознюк создал футбольный клуб Ингулец в 2013-м году. Ранее украинский бизнесмен был президентом Десны, однако вскоре отказался от клуба из-за долгов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ингулец Александр Поворознюк

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