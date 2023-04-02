Металлист-1925 - Днепр-1 0:3: обзор матча и результат игры 02.04.2023

В воскресенье, 2 апреля, в рамках 19-го тура УПЛ Металлист-1925 принимал Днепр-1. Матч завершился победой гостей со счетом 3:0.

Героем данной встречи стал форвард команды из Днепра Артем Довбик. Украинец оформил во втором тайме хет-трик.

Отметим, нападающий появился на поле уже на 27-й минуте после замены Пеглоу, который получил повреждение.

После этой победы в активе Днепра-1 стало 42 очка, и команда Александра Кучера удерживает второе место в турнирной таблице. Металлист 1925 с 21-м баллом в активе остался на девятой позиции.

Статистика матча Металлист-1925 - Днепр-1 19-го тура чемпионата Украины

Металлист-1925 - Днепр-1 0:3

Голы: Довбик, 71, 78 (пен.), 81 (пен.)

Владение мячом: 42% - 58%

Удары: 6 - 14

Удары в створ: 4 - 6

Угловые: 2 - 8

Атаки: 69 - 102

Металлист 1925: Мозиль (И. Потомков, 90) – Шершень, Курило, Безуглый, Жичиков – Вачиберадзе (Дмитренко, 58), Я. Мартынюк, Габелок (Игор, 78) – Ременюк (Чирук, 58), Бычек (Кравченко, 90), Русин.

Днепр-1: Рыбак – Каплиенко (Матаррита, 68), Сарапий, Гомес, Е. Пасич (Хайнер, 68) – Рубчинский (Когут, 61), Бабенко – Бланко (Назаренко, 61), Пихалонок, Гуцуляк – Пеглоу (Довбик, 27).

Предупреждения: Мартынюк, 71, Мозиль, 80 – Рубчинский, 53