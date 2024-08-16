Металлист-1925 мог сыграть договорный матч в Первой лиге, - журналист

Известный украинский журналист Игорь Бурбас заявляет, что есть все признаки считать матч первого тура Первой лиги между Металлистом-1925 и ФСК Мариуполь "договорняком" - харьковчане сенсационно проиграли (0:1).

Читай также: Металлист 1925 объявил о прекращении сотрудничества со Скрипником

По информации журналиста, перед игрой коэффициенты у букмекеров были в рамках нормы - Металлист 1925 был фаворитом. Но после старта встречи были обнаружены большие ставки на успех Мариуполя, а на 20-й минуте букмекерские конторы начали снимать матч со своих линий.

Стоит отметить, что до снятия матча активно ставили на победу Мариуполя в один гол, который должны были забить в первом тайме. Единственный мяч оформил новичок харьковчан Владимир Салюк, оформивший автогол на 23 минуте.

Напомним, Металлист-1925 вылетел из высшего дивизиона украинского футбола. В настоящее время харьковчане считаются главными фаворитами Первой лиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!