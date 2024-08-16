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Металлист-1925 мог сыграть договорный матч в Первой лиге, - журналист

Металлист сенсационно проиграл в первом туре Первой лиге.
Сегодня, 19:57
Футболисты Металлиста-1925
Футболисты Металлиста-1925

Известный украинский журналист Игорь Бурбас заявляет, что есть все признаки считать матч первого тура Первой лиги между Металлистом-1925 и ФСК Мариуполь "договорняком" - харьковчане сенсационно проиграли (0:1).

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По информации журналиста, перед игрой коэффициенты у букмекеров были в рамках нормы - Металлист 1925 был фаворитом. Но после старта встречи были обнаружены большие ставки на успех Мариуполя, а на 20-й минуте букмекерские конторы начали снимать матч со своих линий.

Стоит отметить, что до снятия матча активно ставили на победу Мариуполя в один гол, который должны были забить в первом тайме. Единственный мяч оформил новичок харьковчан Владимир Салюк, оформивший автогол на 23 минуте.

Напомним, Металлист-1925 вылетел из высшего дивизиона украинского футбола. В настоящее время харьковчане считаются главными фаворитами Первой лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Первая лига Игорь Бурбас Металлист-1925

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