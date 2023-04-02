Львов - Динамо 0:2 видео голов и лучших моментов матча 02.04.2023 УПЛ

Во Львове на стадионе Скиф прошел матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором Львов играл с киевским Динамо.

"Бело-синие" не испытали проблем с соперником, который ни разу за все время не пробил в створ ворот. Киевляне в свою очередь отправили в ворота львовян два мяча усилиями Владислава Ваната и Эрика Рамиреса.

Вашему вниманию видео всех голов матча Львов - Динамо в девятнадцатом туре УПЛ:

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Львов - Динамо 0:2

Голы: Ванат, 52, Рамирес, 87

Владение мячом: 44% - 56%

Удары: 2 - 9

Удары в створ: 0 - 5

Угловые: 1 - 9

Атаки: 65 - 105

Львов: Рыбка, Богунов (Михайлив 83), Бугай, Антонио, Эсеола, Беляев (Свржняк 71), Мильченко, Сасовский (Соуза 71), Грисьо, Дитятьев, Габриэль

Динамо: Нещерет, Попов, Сидорчук, Шепелев (Яцик 75), Ванат (Рамирес 80), Караваев, Лонвейк (Гармаш 62), Дячук, Царенко (Волошин 62), Дубинчак, Бенито (Тымчик 80)

Предупреждения: Богунов 51, Эсеола 73 - Дубинчак 50, Шепелев 72