Александрия - Черноморец 1:1: обзор матча и результат игры 09.04.2023

"Горожане" после первой победы во главе с Ротанем в прошлом туре в очередной раз сыграли вничью.

В воскресенье, 9 апреля, Александрия на домашнем стадионе Ника принимала Черноморец в рамках 20-го тура украинской Премьер-лиги.

Команда Руслана Ротаня после дебютной победы под руководством нового тренера в прошлом туре против Ворсклы (3:0) в очередной раз сыграла вничью, разойдясь с одесситами миром 1:1.

Гости сумели открыть счет в противостоянии на 36-й минуте благодаря результативным действиям Даниила Алиференко. Однако уже в компенсированное к первому тайму время "моряки" остались в меньшинстве после удаления Александра Демченко за второе предупреждение.

Играя с численным преимуществом во второй половине встречи, "горожанам" удалось избежать поражения - на 69-й минуте встречи счет сравнял Кирилл Ковалец.

На данный момент Александрия с 32 очками занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ. Черноморец расположился на 11-й позиции, имея в своем активе 20 баллов.

Статистика матча Александрия - Черноморец 20-го тура чемпионата Украины

Александрия - Черноморец (Одесса) 1:1

Голы: Ковалец, 69 – Алефиренко, 36

Владение мячом: 64% - 36%

Удары: 14 - 1

Удары в створ: 2 - 1

Атаки: 118 - 64

Александрия: Шевченко, Цуриков, Логинов, Бабогло, Мирошниченко, Ковалец (Шулянский, 80), Мустафаев (Сигеев, 46), Михайленко (Рыбалка, 64), Третьяков (Калитвинцев, 46), Кожушко, Кулаков (Кобзар, 64)

Черноморец: Непогодов, Брагару, Гучек, Салюк, Ермаков, Васильев, Кузык (Юсов, 76), Демченко, Алефиренко, Бадибанга, Хадида (Политыло, 46)

Предупреждения: Демченко 29, 45+1, Сигеев 47, Калитвинцев 70, Алефиренко 83, Непогодов (89)

Удаление: Демченко 45+1 (вторая желтая)