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"Ничего не потеряли": Президент Динамо оценил продажу Цыганкова в Жирону

Игорь Суркис ждет более выгодного перехода игрока из испанского клуба и половину от суммы трансфера.
Сегодня, 14:48
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Президент Динамо Игорь Суркис высказался по поводу продажи вингера Виктора Цыганкова, который в январе перешел в Жирону.

По словам главы "бело-синих", он считает эту сделку выгодной, поскольку киевский клуб должен получить половину от суммы последующего трансфера игрока.

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"Насколько болезненным было решение отпустить Цыганкова? Я понимал, что он давно хочет уйти. Если бы не война, это был бы более цивилизованный трансфер. Он воспользовался той паузой, что была. Договорился с Жироной, его агенты и отец оказали на него большое влияние. Мы в финансовом отношении ничего не потеряли. Если Цыганков будет хорошо играть, то будет продан в какой-нибудь топ-клуб. И у нас есть 50% прав.

Из Жироны, где он каждую неделю на виду… Зрители и эксперты оценивают его игру. Это может быть даже больший трансфер, чем мы продали бы его из Динамо. Хочу подчеркнуть, что до этого зимнего окна не было никакого конкретного предложения. У меня совесть чистая. Он ушел - это его право. В деньгах получили меньше, чем хотели, но ничего не потеряли. Будем терпеть и ждать, буду за него болеть, чтобы он вышел на лучший уровень, и его продадут. А если нет - такова его судьба и цена, за которую мы его продали", - сказал Суркис в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, что в январе Цыганков был продан в Жирону за пять миллионов евро. В составе испанской команды украинский вингер уже провел восемь матчей, отличившись тремя голами и тремя результативными передачами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Игорь Суркис Виктор Цыганков Жирона

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