Испания любит Цыганкова: Ла Лига в Twitter поделилась видео опасного удара украинца

В очередном матче чемпионата Испании украинский вингер Жироны Виктор Цыганков вышел в стартовом составе, но не смог отличиться результативными действиями.

Тем не менее, эксдинамовец был как всегда активен и имел несколько возможностей.

В одном из эпизодов Виктор принял мяч и с острого угла пробил правой ногой, но не попал в ворота. Видеороликом с этим моментом поделился официальный аккаунт Ла Лиги в Twitter.

Жирона выиграла матч с Эспаньолом со счетом 2:1. Статистика Виктора Цыганкова в этом сезоне доступна на ISPORT.