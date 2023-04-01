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Испания любит Цыганкова: Ла Лига в Twitter поделилась видео опасного удара украинца

СММ-ники чемпионата увлекаются игрой украинца?
Сегодня, 19:54
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

В очередном матче чемпионата Испании украинский вингер Жироны Виктор Цыганков вышел в стартовом составе, но не смог отличиться результативными действиями.

Тем не менее, эксдинамовец был как всегда активен и имел несколько возможностей.

В одном из эпизодов Виктор принял мяч и с острого угла пробил правой ногой, но не попал в ворота. Видеороликом с этим моментом поделился официальный аккаунт Ла Лиги в Twitter.

Жирона выиграла матч с Эспаньолом со счетом 2:1. Статистика Виктора Цыганкова в этом сезоне доступна на ISPORT.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков

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Испания любит Цыганкова: Ла Лига в Twitter поделилась видео опасного удара украинца
Испания любит Цыганкова: Ла Лига в Twitter поделилась видео опасного удара украинца

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