Испания любит Цыганкова: Ла Лига в Twitter поделилась видео опасного удара украинца
СММ-ники чемпионата увлекаются игрой украинца?
В очередном матче чемпионата Испании украинский вингер Жироны Виктор Цыганков вышел в стартовом составе, но не смог отличиться результативными действиями.
Тем не менее, эксдинамовец был как всегда активен и имел несколько возможностей.
В одном из эпизодов Виктор принял мяч и с острого угла пробил правой ногой, но не попал в ворота. Видеороликом с этим моментом поделился официальный аккаунт Ла Лиги в Twitter.
⚡ ¡Avisó Tsygankov para el @GironaFC! #GironaEspanyol | #LaLigaSantander pic.twitter.com/D30nCOKm33— LaLiga (@LaLiga) April 1, 2023
Жирона выиграла матч с Эспаньолом со счетом 2:1. Статистика Виктора Цыганкова в этом сезоне доступна на ISPORT.