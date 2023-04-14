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Отметила праздник: голкипер женского Днепра-1 сделала ассист в Международный День вратаря

Ольга Рябовол внесла значительный вклад в итоговый результат поединка с Вересом.
Сегодня, 14:12
Ольга Рябовол / СК Днепр-1
Ольга Рябовол / СК Днепр-1

В пятницу, 14 апреля, в рамках 16-го тура женского чемпионата Украины Днепр-1 на своем поле принимал Верес.

Ровенская команда вышла вперед в концовке первого тайма благодаря голу с пенальти, который реализовала Розлуцька.

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Вишенкой противостояния стал ответный гол днепровской команды. Голкипер Днепр-1 Ольга Рябовол во втором тайме отдала голевую передачу, выбив мяч со своей штрафной. Серемчук, воспользовавшись пасом, реализовала выход один в один.

Отметим, что поединок Днепр-1 - Верес завершился - 1:1.

В турнирной таблице женского чемпионата Украины по футболу Днепр-1 идет на седьмом месте, имея 20 очков. Верес занимает десятое место с 13 баллами.


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