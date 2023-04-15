Металлист - Верес 5:5: обзор матча и результат игры 15.04.2023

В субботу, 15 апреля, программу 21-го тура Украинской Премьер-лиги подхватили харьковский Металлист и ровненский Верес.

Погода в Ужгороде не сильно порадовала - первый тайм был больше похож на водное поло. Но благодаря этому к перерыву команды организовали сразу семь(!) голов.

В первые десять минут голами отметились Картушов и Порох, подарив харьковчанам комфортное преимущество. Однако спустя всего 13 минут паритет был восстановлен: Близниченко сначала реализовал пенальти, после чего ассистировал на Владислава Шарая.

Источник: УПЛ

Но радость команды Юрия Вирта была кратковременна: прошло две минуты и Металлист снова был лидером, на этот раз постарался Прядун. Ближе к концу тайма Близниченко сделал дубль из ассистов, но Бойчук сделал счет 4:3 в пользу номинальных хозяев.

Источник: УПЛ

Во втором тайме закончился дождь, а Верес смог даже выйти вперед: Шарай и Близниченко оформили по дублю. Удивительно, но более 20 минут команды не забивали. Но такой матч не мог обойтись без еще одного гола: за 10 минут до конца Наумец спас Металлист от поражения.

Источник: УПЛ

В итоге команды забили по пять голов, но заработали всего по одному очку. Металлист занимает 15-е место с 19-ю очками в активе, Верес же имеет на один балл больше, идя 13-м

Статистика матча Металлист - Верес 21-го тура УПЛ

Металлист - Верес 5:5

Голы: Картушов, 6, Порох, 10, Прядун, 25, Бойчук, 38, Наумец, 82 - Близниченко, 18 (пен.), 59 (пен.), В. Шарай, 23, 55, Хондак, 36.

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 7 - 16

Удары в створ: 5 - 7

Атаки: 67 - 96.

Металлист: Ермолов - Коралл, Порох, Мизюк, Романюк - Панасенко (Наумец, 65), Ралюченко, Чидомере (Чайковский, 46) - Бойчук, Прядун, Картушов (Демченко, 74).

Верес: Когут - Пасич, Хондак, Вовченко, Гагун - Курко, Клец, В. Шарай, С. Шарай, Близниченко (Дахновский, 79) - Гайдучик (Шестаков, 76).

Предупреждения: Мизюк, Романюк, Чайковский - Когут, Дахновский, Гагун.