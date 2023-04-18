Скрипник добыл юбилейную победу в УПЛ

Наставник полтавской Ворсклы Виктор Скрипник на минувших выходных добыл юбилейную победу в УПЛ.

Как сообщает пресс-служба УПЛ, победа над Черноморцем со счетом 1:0 для специалиста стала пятидесятой в чемпионатах Украины.

Во главе Ворсклы Скрипник победил в семи матчах. Еще 43 раза триумфатором под его руководством была Заря, которую он возглавлял с 2019 по 2022 года.

Напомним, на нашем сайте доступнорасписание и результаты матчей УПЛ.