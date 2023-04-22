В матче Ворскла - Металлист суддя назначил четыре пенальти за первый тайм

Команды не все одиннадцатиметровые удары смогли реализовать.

В субботу, 22 апреля, в рамках 22-го тура чемпионата Украины Ворскла на своем поле принимает Металлист.

Забавно, что по итогам первого тайма главный арбитр встречи Александр Омельченко назначил четыре пенальти.

На старте поединка голкипер Ворсклы Павел Исенко на выходе кулаком попал в голову сопернику, за что получил желтую карточку. Точку реализовал Бойчук.

Два других пенальти были назначены в ворота Металлиста, в первом случае сфолил защитник Мизюк. Во втором - голкипер Ермолов сбил нападающего, который пытался его обойти. Арбитр решил, что это нарушение не тянет на удаление, и голкипер, который остался в игре, смог "переиграть" Сефери и отбить 11-метровый удар.

Уже на последних минутах Ворскла получила еще одно пенальти - Демченко сфолил. Сефери отметился дублем.

В компенсированное время полтавская команда забила третий, а автором гола стал Фелипе Родригес.

Отметим, что по итогу первого тайма счет - 3:1.

В турнирной таблице чемпионата Украины Ворскла шла на восьмом месте с 26 баллами. Харьковский коллектив шел на 14-й позиции с 19 очками.

Ранее сообщалось, что УПЛ попала в ТОП-10 среди всех чемпионатов мира по назначенным пенальти - после этой встречи статистика точно поменяется.