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Футбол

Форвард Шахтера, вратарь Зари и другие вошли в рейтинг игроков, которые получили больше всего опыта в официальных играх

Представители украинского чемпионата вошли в число избранных.
Сегодня, 13:54
Кевин Келси / ФК Шахтер Донецк
Кевин Келси / ФК Шахтер Донецк

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг футболистов в возрасте до 20 лет, которые получили больше всего опыта в официальных матчах на профессиональном уровне.

Всего в список вошло 200 игроков, которые были разделен по позициям - на каждой по 20 футболистов. Рейтинг был сформирован на основе количества сыгранных минут, уровня чемпионата и результатов команды.

В список попали четыре представителя украинской Премьер-лиги:

  • Вратарь Зари Александр Сапутин - 10-е место
  • Левый защитник Ингульца Артем Смоляков - 15-й
  • Опорный полузащитник Руха Марко Сапуга - 19-й
  • Форвард Шахтера Кевин Келси - 19-й

Ранее сообщалось, что УПЛ попала в ТОП-10 среди всех чемпионатов мира по необычному показателю.


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