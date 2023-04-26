Форвард Шахтера, вратарь Зари и другие вошли в рейтинг игроков, которые получили больше всего опыта в официальных играх
Представители украинского чемпионата вошли в число избранных.
Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг футболистов в возрасте до 20 лет, которые получили больше всего опыта в официальных матчах на профессиональном уровне.
Всего в список вошло 200 игроков, которые были разделен по позициям - на каждой по 20 футболистов. Рейтинг был сформирован на основе количества сыгранных минут, уровня чемпионата и результатов команды.
В список попали четыре представителя украинской Премьер-лиги:
- Вратарь Зари Александр Сапутин - 10-е место
- Левый защитник Ингульца Артем Смоляков - 15-й
- Опорный полузащитник Руха Марко Сапуга - 19-й
- Форвард Шахтера Кевин Келси - 19-й
Ранее сообщалось, что УПЛ попала в ТОП-10 среди всех чемпионатов мира по необычному показателю.