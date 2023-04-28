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Металлист - Динамо: онлайн-трансляция матча 28.04.2023 23-го тура УПЛ

На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция поединка между харьковским Металлистом и киевским Динамо в украинской Премьер-лиге.
Сегодня, 09:15
ФК Металлист
ФК Металлист

В пятницу, 28 апреля, в рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги харьковский Металлист примет киевское Динамо.

В преддверии очного противостояния харьковчане уступили Ворскле (2:3), а Динамо сыграло вничью с Шахтером (1:1).

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Поединок Металлист - Динамо пройдет в Ужгороде на стадионе Авангард. Стартовый свисток матча позвучит в 13:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн трансляцию матча Металлист - Динамо Киев

Онлайн-трансляция будет доступна в этой новости, начиная с 13:00

В турнирной таблице чемпионата Украины Металлист идет на 14-м месте, имея 19 очков. Киевляне располагаются на четвертой строчке с 41 очком.


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