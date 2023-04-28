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Степаненко: Когда я учился в школе, то мне предлагали идти в военное училище

Украинский футболист рассказал подробности своей карьеры.
Сегодня, 10:40
Тарас Степаненко / instagram.com/tarasstepanenko
Тарас Степаненко / instagram.com/tarasstepanenko

Полузащитник сборной Украины и донецкого Шахтера Тарас Степаненко поделился подробностями становления своей карьеры.

По словам украинского игрока, он мог стать военным, а не профессиональным футболистом.

"У меня много близких родственников - военные. Мой дед был военным. Муж сестры моей бабушки был пограничником. Мы общаемся, он познакомил меня с генералами, с Героями Украины. Моя тетя тоже военная. 

Когда я учился в девятом классе, то мне предлагали идти в военное училище. Но я занимался футболом и мне очень хотелось стать футболистом. В меня никто не верил, а когда подписал первый контракт, сказали - ну хоть будут оплачивать обучение в университете. Ну вы знаете, как считалось с давних времен, нужно закончить школу, обязательно получить высшее образование, и полжизни прожил не зря".

Степаненко поделился планами на свое будущее. Украинец мечтает сыграть на Донбасс-Арене.

"По продолжению карьеры у спортсменов не все зависит только от них. Глядя на Модрича, Крооса, Тиаго Силву, получаешь мотивацию. Карим Бензема выиграл Лигу чемпионов в таком возрасте. Если ты правильно относишься к себе и уважаешь то, чем ты занимаешься, можно выступать на высоком уровне. Я хочу продолжать выступать, у меня есть силы и мотивация. Несмотря на войну в Украине, моя самая большая мечта - сыграть на "Донбасс-Арене". Иногда молодые ребята спрашивают меня: "А мы сыграем на "Донбасс-Арене"? Конечно, сыграем, потому что я хочу сыграть. Это моя главная мечта. У меня еще есть несколько целей, не буду о них говорить. Но вернувшись домой, смогу сказать, что многого достиг, и потом можно будет думать, что будет дальше".

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"Скажу честно, когда ты всегда играешь за чемпионство, играешь в сборной, в еврокубках, то не хочется опускать планку. Это психологически тяжело. Я придерживаюсь той линии, что буду держать эту планку. Если я, а также другие, будут видеть, что могу играть на этом уровне, то буду. А если скажут, что уже не тяну, то не стану опускать свое имя", - отметил Степаненко.

В текущем сезоне Степаненко провел 29 матчей за Шахтер во всех турнирах, в которых забил два гола и выполнил две голевые передачи.

Источник: Binance


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