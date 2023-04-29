Павелко: На матче с Германией сборная будет иметь нового главного тренера

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил о том, что национальная команда в ближайшее время получит нового главного тренера.

По словам функционера, сборная будет иметь нового наставника уже на ближайших играх.

"Хочу заверить, что на матче с Германией и в отборе Евро-2024 в июне сборная будет иметь нового главного тренера. С ним есть договоренность, что в оговоренное время мы о подписании сможем сказать.

Уверен, что все болельщики будут удовлетворены, потому что мы выбираем главного тренера не на некоторые матчи и цели, а на стратегию развития. Уверен, что на этой пресс-конференции и презентации мы сможем рассказать о стратегической цели с новым главным тренером", - отметил Павелко.

Отметим, что товарищеский матч Украина - Германия пройдет 12 июня.

Ранее Павелко сообщил, что в следующем сезоне чемпионата Украины фанаты могут вернуться на трибуны.