Минай - Ворскла 2:0: обзор матча и результат игры 08.05.2023
В понедельник, 8 мая, в рамках 25-го тура УПЛ Минай принимал Ворсклу. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.
Счет удалось открыть только в компенсированное арбитром время. Петько воспользовался недоразумением игроков Ворсклы в штрафной и пробил по воротам гостей.
Уже в компенсированное время Егор Твердохлиб установил окончательный счет, принеся уверенную победу своей команде.
Отметим, данная победа принесла Минаю 26 очков и подняла на двенадцатую строчку турнирной таблицы УПЛ, Ворскла осталась с 30-ю пунктами и опустилась на восьмое место.
Статистика матча Минай - Ворскла 25-го тура УПЛ
Минай — Ворскла 2:0
Голы: Петько, 45+1, Твердохлиб, 90+4
Минай: Бандура – Рогозинский (Гечев, 87), Немчанинов, Мельник (Чуев, 75), Ю. Кравчук, Гончар – Булеза, Петько (Шишка, 75), Витенчук, Твердохлеб – Вишневский (Коломоец, 86).
Ворскла: Исенко – Крупский, Кравец, Яворский (Черныш, 67), Пердута – Павлюк, Скляр – Кане (Лопес, 87), Олейник (Нестеренко, 67), Сефери – Степанюк.
Предупреждения: Мельник, 12, Шишка, 88 – Кравец, 15, Яворский, 41, Кане, 79, Крупский, 82