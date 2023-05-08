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Минай - Ворскла 2:0: обзор матча и результат игры 08.05.2023

Клуб из Полтавы третий матч кряду не сумел завоевать три очка.
Сегодня, 16:16
Минай - Ворскла / УПЛ
Минай - Ворскла / УПЛ

В понедельник, 8 мая, в рамках 25-го тура УПЛ Минай принимал Ворсклу. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.

Счет удалось открыть только в компенсированное арбитром время. Петько воспользовался недоразумением игроков Ворсклы в штрафной и пробил по воротам гостей.

Уже в компенсированное время Егор Твердохлиб установил окончательный счет, принеся уверенную победу своей команде.

Отметим, данная победа принесла Минаю 26 очков и подняла на двенадцатую строчку турнирной таблицы УПЛ, Ворскла осталась с 30-ю пунктами и опустилась на восьмое место.

Статистика матча Минай - Ворскла 25-го тура УПЛ

Минай — Ворскла 2:0

Голы: Петько, 45+1, Твердохлиб, 90+4

Минай: Бандура – Рогозинский (Гечев, 87), Немчанинов, Мельник (Чуев, 75), Ю. Кравчук, Гончар – Булеза, Петько (Шишка, 75), Витенчук, Твердохлеб – Вишневский (Коломоец, 86).

Ворскла: Исенко – Крупский, Кравец, Яворский (Черныш, 67), Пердута – Павлюк, Скляр – Кане (Лопес, 87), Олейник (Нестеренко, 67), Сефери – Степанюк.

Предупреждения: Мельник, 12, Шишка, 88 – Кравец, 15, Яворский, 41, Кане, 79, Крупский, 82

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ворскла минай

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