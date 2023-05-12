УАФ отреагировал на повторное отстранение Павелко

Украинская ассоциация футбола прокомментировали информацию о том, что суд продлил отстранение Андрея Павелко от должности президента организации.

В заявлении организации говорится о том, что решение не вступило в законную силу.

"Состоялось судебное заседание по очередной попытке «отстранить» от занимаемой должности Андрея Павелко.

Еще раз напоминаем, что решение суда, которым впервые было частично удовлетворено ходатайство прокуроров о временном «отстранении» Андрея Павелко, не вступило в законную силу и обжалуется в апелляционной инстанции. На новое решение суда также будет подана апелляция.

Андрей Павелко, как и генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий, продолжают выполнять свои должностные обязанности".

Напомним, что суд отстранил Павелко до 9 июля.

Ранее сообщалось, что Блохин награжден орденом Легенда украинского футбола.