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Динамо - Черноморец: онлайн-трансляция матча 13.05.2023 26-го тура УПЛ

На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция поединка между киевским Динамо и одесским Черноморцем в украинской Премьер-лиге.
Сегодня, 09:17
Динамо - Черноморец / ФК Динамо Киев
Динамо - Черноморец / ФК Динамо Киев

В субботу, 13 мая, в рамках 26-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо примет одесский Черноморец.

В преддверии очного противостояния киевляне обыграли Кривбасс (1:0), а Черноморец уступил Днепр-1 (1:2).

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Поединок Динамо - Черноморец пройдет в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток матча позвучит в 14:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн трансляцию матча Динамо Киев - Черноморец

Онлайн-трансляция будет доступна в этой новости, начиная с 14:00

В турнирной таблице чемпионата Украины Динамо идет на четвертом месте с 50 очками, а Черноморец располагается на 11-й строчке с 26 баллами.


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