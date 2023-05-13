"Сознательный украинец с этим дерьмом рядом на одном гектаре не сядет": Зозуля жестко раскритиковал Шевченко

В среду, 10 мая, Милан принимал Интер в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов. Поединок завершится победой "нерадзурри" - 2:0.

Матч посетил бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Украинец в компании теннисиста из Сербии Новака Джоковича наблюдал за встречей.

Форвард Райо Махадаонда Роман Зозуля высказался о поступке легенды украинского футбола. Украинец сделал пост в Instagram, где жестко раскритиковал Шевченко.

"Латентная вата? Глупость? Двойные стандарты? Если ты посол благотворительной платформы по поддержке Украины United 24, то кроме записи промороликов на тебе лежит еще и репутационная ответственность. И уже не личная, а за всю страну. И если тебя приглашают на футбол, а рядом сидит спортсмен с откровенными пророссийскими взглядами, то ты априори не можешь прижиматься к нему с блаженным видом.

Сознательный украинец с этим дерьмом рядом на одном гектаре не сядет. Так почему там сидит наша национальная гордость? Знал ли Андрей Шевченко, что сидит рядом с сербским теннисистом Новаком Джоковичем? Знал ли Андрей Шевченко, что серб и его отец – активные русофилы? Знал ли Андрей Шевченко, что Новак Джокович за возвращение спортсменов из рф и рб в спорт.

Очевидно, что он знал. Как и знал, что Абрамович работает в интересах россии, когда просил снять с него санкции, они ведь были бизнес-партнерами до ноября 2022 года. Как и знал, что Инфантино полностью управляемый и коррумпированный россией, когда фотографировался с ним. Как знал, что идет в НОК, кишащий бывшими регионалами. И вышел из него только после того, как это получило громкую огласку".

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"Почему-то Андрей Николаевич упорно делает вид, что его личные интересы, дружба и предпочтения вне войны. Некий ситуативный патриотизм.

Мы требуем от всего мира санкций и недопуска российских спортсменов к международным чемпионатам и соревнованиям, а наш посол тусит с основными адептами и пропагандистами противоположной точки зрения. Так адекватно ли после этого нас воспринимают в мире?

Я долго молчал на этот счет и даже допускал, что человек мог ошибиться, но сейчас его ошибки стали системными. Так ошибки ли это? И я не понимаю, почему это устраивает украинских спортивных журналистов? По-вашему, это не ко времени или есть другая причина?", - написал Зозуля.

Ранее стали известны скандальные детали соглашения между турецким топ-клубом и Газпромом.