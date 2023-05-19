Динамо потеряло математические шансы сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне

Теперь максимум, на который все еще могут рассчитывать киевляне - гимн Лиги Европы.

До старта 27-го тура Украинской Премьер-лиги киевское Динамо имело математические шансы на то, чтобы как-то залезть на второе место, которое позволит сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Однако с победой Днепра-1 над Колосом и эти шансы улетучились.

За четыре тура до финиша чемпионата Украины "бело-синие" отстают от донецкого Шахтера, который идет вторым, на 13 очков, что никак нельзя отыграть за четыре тура (максимум 12 очков).

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Таким образом команда Александра Шовковского теперь надеется как-нибудь догнать луганскую Зарю, занимающую третье место - между клубами восемь очков.

В случае же, если "черно-белые" удержатся впереди, Динамо будет вынуждено принять участие в Лиге конференций.