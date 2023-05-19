Чуда не будет или почему выход Ромы и Севильи в финал Лиги Европы – не на руку Украине?

Недавно определились финалисты Лиги Европы сезона-2022/23. Рома под руководством Жозе Моуриньо вышла во второй еврокубковый финал подряд, а Севилья попытается еще раз выиграть свой любимый турнир.

Но, к сожалению, подобное развитие событий – не самое лучшее для Украины. ISPORT рассказывает, почему так и какую роль Рома и Севилья играют для украинского вице-чемпиона.

Что говорят правила УЕФА?

В еврокубки следующего сезона Украина проходит по квоте прошлогодней таблицы коэффициентов УЕФА, где мы занимали 12 место, а из-за отстранения страны-террориста мы фактически одиннадцатые.

Согласно правилам УЕФА, чемпион ассоциации, который в рейтинге коэффициентов находится на 11-й строчке (т.е. Украина), начинает свой путь в следующем году с раунда плей-офф квалификации, НО если победитель предварительного розыгрыша ЛЧ получил право выступать в следующем сезоне из-за своего чемпионата, он освобождает одно место в групповом этапе, которое и достается чемпиону 11-й ассоциации.

С Лигой Европы ситуация следующая. Победитель турнира получает прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов. И если при этом он получил такую ​​же путевку через собственный чемпионат, то место в группе ЛЧ отдают бронзовому призеру первенства, которое в таблице коэффициентов занимает пятую позицию – Франции.

Но и Украина здесь тоже причастна. Ведь из-за выхода французского клуба в группу, изменятся места в квалификации и тогда вице-чемпион Украины начинает свой путь не со второго раунда плей-офф, а сразу с третьего.

Насколько это важно? Команда, проигравшая в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов, гарантированно попадет в группу Лиги Европы.

В то же время, команда, проигрывающая во втором раунде квалификации ЛЧ, попадает в третий раунд квалификации ЛЕ, а если проиграет там – то идет в плей-офф раунд квалификации Лиги конференций. Поражение там, конечно, ведет к вылету из еврокубков.

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Так какая ситуация у Украины?

Для начала, рассмотрим Лигу чемпионов - с Ман Сити все ясно, они уже практически гарантировали себе чемпионство, а Лигу чемпионов гарантировали уже фактически. С Интером ситуация сложнее, но и они на 5 баллов опережают ближайшего конкурента за ТОП-4, а осталось всего три тура.

Итак, чемпион Украины сезона-2022/23 с большой долей вероятности будет играть в групповом этапе Лиги чемпионов-2023/24.

А вот в Лиге Европы все труднее.

Рома в Серии А на данный момент шестая и только какое-то невероятное чудо позволит ей догнать Лацио (или Интер), от которого они отстают на целых шесть баллов. А еще есть Милан, у которого на два очка больше чем у "волков".

А Севилья – это провал в Ла Лиге в этом году. Они не то что в ЛЧ, они просто в еврокубки могут не выйти, если проиграют в финале. Добраться до Лиги чемпионов через чемпионат у них нет даже теоретических шансов.

Поэтому, вероятно, команда, которая займет второе место в таблице чемпионата Украины, будет начинать свой путь в ЛЧ со второго квалификационного раунда, как это было в прошлом году из Динамо Киев, которые тогда переиграли Фенербахче и вылетели уже на другой стадии.

P.S. Руслан Малиновский со своим Марселем вполне может занять третье место в чемпионате Франции, и нынешняя ситуация означает, что им тоже придется проходить сито квалификаций.