В субботу, 20 мая, Заря в матче 27-го тура украинской Премьер-лиги встречалась в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского с Ингульцом.

Луганская команда сумела одолеть соперника со счетом 2:0, выиграв тем самым седьмой кряду поединок в чемпионате.

Победный результат коллективу Патрика Ван Леувена обеспечили Владимир Бражко, который в первом тайме реализовал пенальти, и Назарий Русин, отличившийся ближе к концу встречи.

Заря с 61 баллом в активе продолжает занимать третье место в турнирной таблице УПЛ. Ингулец с 27 очками идет на 12-й позиции.

Вашему вниманию видео всех голов матча Заря - Ингулец в 27-м туре УПЛ:

Заря - Ингулец 2:0

Голы: Бражко, 21 (пен.), Русин, 81

Заря: Сапутин, Бутко, Бражко, Антюх, Мишнев (Полегенько 87), Булеца (Дришлюк 69), Русин (Погорилый 87), Имереков, Герреро (Хахлев 75), Батагов, Вантух (Снурницын 88)

Ингулец: Билык, Запорожец, Клименко (Козыренко 46), Козак, Ситало (Марусич 58), Кучеренко, Павлов (Коробенко 78), Смоляков, Нагиев, Ковалев (Поспелов 46), Кухарук (Головкин 67)

Предупреждения: Мишнев 86, Бутко 88 - Клименко 33, Запорожец 58, Козыренко 88.