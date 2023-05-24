Клубы УПЛ поддержали идею создания "УПЛ-ТВ"
Украинская премьер-лига выступила с официальным заявлением по поводу собрания представителей клубов чемпионата.
Пресс-служба организации информирует, что главной темой был вопрос трансляций матчей лиги в следующих сезонах. Представители клубов и первый вице-президент УАФ Олег Протасов обсудили потенциальные форматы реализации медиаправ и векторы развития самостоятельного продукта УПЛ, а именно создания независимой ОТТ-платформы.
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Отмечается, что клубы поддержали данное решение единогласно. Было принято поручить Дирекции УПЛ во главе с новым полноправным главой Евгением Диким разработать проект «УПЛ-ТВ», владельцами которого станут сами команды.
В ближайшем будущем состоится повторная встреча в онлайн-формате, на которой будет представлен более конкретный план действий и варианты его реализации.
Ранее сообщалось, что была названа дата презентации Реброва в качестве главного тренера сборной Украины.