Клубы УПЛ поддержали идею создания "УПЛ-ТВ"

Организация провела встречу, на которой было принято важное решение по поводу трансляций игр.

Украинская премьер-лига выступила с официальным заявлением по поводу собрания представителей клубов чемпионата.

Пресс-служба организации информирует, что главной темой был вопрос трансляций матчей лиги в следующих сезонах. Представители клубов и первый вице-президент УАФ Олег Протасов обсудили потенциальные форматы реализации медиаправ и векторы развития самостоятельного продукта УПЛ, а именно создания независимой ОТТ-платформы.

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Отмечается, что клубы поддержали данное решение единогласно. Было принято поручить Дирекции УПЛ во главе с новым полноправным главой Евгением Диким разработать проект «УПЛ-ТВ», владельцами которого станут сами команды.

В ближайшем будущем состоится повторная встреча в онлайн-формате, на которой будет представлен более конкретный план действий и варианты его реализации.

Ранее сообщалось, что была названа дата презентации Реброва в качестве главного тренера сборной Украины.