Названа дата презентации Реброва в качестве главного тренера сборной Украины

Украинский специалист будет готовить национальную команду уже к июньским матчам.

Нынешний наставник эмиратского Аль-Айн Сергей Ребров вскоре должен официально возглавить сборную Украины.

Как утверждает ВЗБІРНА, Украинская ассоциация футбола планирует провести презентацию 48-летнего специалиста в качестве нового наставника национальной команды 30 мая.

Ожидается, что Ребров покинет занимаемую должность в Аль-Айне после финала Кубка лиги ОАЭ, который состоится 27 мая.

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По информации источника, запасного варианта в УАФ нет. Дата представления нового тренера и его штаба может сместиться максимум на сутки.

Сборная Украины должна будет впервые собраться под руководством Реброва 5 июня и начать подготовку к предстоящим матчам.

Напомним, что украинская национальная команда 12 июня проведет товарищескую встречу с Германией, а также сыграет 16 июня с Северной Македонией и 19 июня с Мальтой в рамках квалификации Евро-2024.

Ранее уже сообщалось, что Ребров покинет Аль-Айн, а клуб начал поиски нового тренера.