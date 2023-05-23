УЕФА изменил время начала матча сборной Украины в отборе к Евро-2024

Украинцы 19 июня встретятся в квалификации чемпионата Европы с Мальтой.

В понедельник, 19 июня, сборная Украины сыграет номинально домашний матч против Мальты в четвертом туре квалификации Евро-2024.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, время проведения этого поединка было изменено - встреча начнется раньше. Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:00 по киевскому времени, а не в 21:45, как планировалось изначально.

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Поединок будет сыгран в словацкой Трнаве на стадионе имени Антона Малатинского.

Отметим, что до этого матча сборная Украины 12 июня проведет товарищескую встречу с Германией, а также 16 июня сыграет на выезде с Северной Македонией в отборе на чемпионат Европы-2024.

Ранее также определилось место, где сборная Украины сыграет в гостях с Италией в отборе к Евро-2024.