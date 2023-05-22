Определилось место, где сборная Украины сыграет с Италией

Национальные команды проведут встречу в рамках отбора на Евро-2024.

Сборная Украины проведет поединок с национальной командой Италии в рамках квалификации на чемпионат Европы-2024.

Украинская ассоциация футбола официально сообщила, что матч команд пройдет в Милане на стадионе Сан-Сиро.

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Поединок будет сыгран сентября в рамках шестого тура отбора. Начало встречи - в 21:45.

Напомним, что в июне сборная Украине сойдется со сборной Северной Македонии, а затем с Мальтой.

Ранее сообщалось, что ключевой футболист пропустит июньские матчи сборной Украины в отборе на Евро-2024.