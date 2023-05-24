Заря - Шахтер 0:3: обзор матча и результат игры 24.05.2023

Луганская команда в важном поединке потеряла все шансы побороться за победу в УПЛ.

В среду, 24 мая, Заря в рамках центрального матча 28-го тура украинской Премьер-лиги принимала Шахтер в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского.

Лидер украинского первенства сумел одержать уверенную победу над луганчанами со счетом 3:0 и ушел в отрыв на вершине турнирной таблицы, а соперника лишил всех шансов побороться за победу в чемпионате в нынешнем сезоне.

"Горняки" повели в счете уже спустя пять минут игры, когда Георгий Судаков воспользовался передачей Александра Зубкова и точно пробил из-за пределов штрафной.

Источник: ФК Шахтер Донецк

В начале второй половины встречи Заря еще больше усложнила свое положение догоняющих, когда прямую красную карточку заработал Игорь Снурницын за фол на Зубкове. Чтобы воспользоваться численным преимуществом Шахтеру потребовалось десять минут - счет 2:0 в пользу донецкой команды сделал Артем Бондаренко.

Ближе к концу встречи результат до разгромного довел и снял все вопросы о победителе только вышедший на замену Кевин Келси. Нападающий "горняков" откликнулся на прострел в центр штрафного и поразил пустые ворота.

Источник: ФК Шахтер Донецк

Шахтер, набрав 69 очков, за два тура до финиша чемпионата увеличил отрыв от Днепра-1 до пяти баллов. Заря занимает третью позицию, имея в своем активе 61 пункт.

Статистика матча Заря - Шахтер 28-го тура чемпионата Украины

Заря - Шахтер 0:3

Голы: Судаков, 5, Бондаренко, 59, Келси, 83

Владение мячом: 35% - 65%

Удары: 6 - 15

Удары в створ: 3 - 9

Угловые: 6 - 4

Заря: Сапутин - Бутко, Имереков, Батагов, Снурницын - Бражко (Дришлюк, 60), Шахов (Мишнев, 67) - Антюх (Смиян, 80), Булеца (Хахлев, 67), Вантух - Русин (Полегенько, 80)

Шахтер: Трубин - Конопля (Гочолеишвили, 76), Бондар, Ракицкий (Джурасек, 84), Матвиенко - Степаненко - Зубков, Бондаренко, Судаков (Назарина, 75), Криськив (Топалов, 76) - Сикан (Келси, 80)

Предупреждения: Шахов, Бражко.

Удаление: Снурницын, 49