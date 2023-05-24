Заря - Шахтер 0:3 видео голов и лучших моментов матча 24.05.2023
В среду, 24 мая, Заря в центральном матче 28-го тура украинской Премьер-лиги встречалась в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского с Шахтером.
Подопечные Игора Йовичевича в важном противостоянии одержали над соперником разгромную победу со счетом 3:0, чем существенно увеличили свои шансы на чемпионство в этом сезоне.
Донецкая команда вышла вперед уже в начале поединка, когда отличился Георгий Судаков. А после перерыва луганский коллектив еще и остался в меньшинстве после удаления Игоря Снурницына.
Имея численное преимущество, "горняки" еще дважды сумели огорчить соперника - результативные удары на свой счет записали Артем Бондаренко и Кевин Келси.
Шахтер набрал 69 очков и за два тура до финиша чемпионата оторвался от Днепра-1 на пять баллов. Заря занимает третью позицию, имея в своем активе 61 пункт.
Вашему вниманию видео всех голов матча Заря - Шахтер в 28-м туре УПЛ:
Заря - Шахтер 0:3
Голы: Судаков, 5, Бондаренко, 59, Келси, 83
Заря: Сапутин - Бутко, Имереков, Батагов, Снурницын - Бражко (Дришлюк, 60), Шахов (Мишнев, 67) - Антюх (Смиян, 80), Булеца (Хахлев, 67), Вантух - Русин (Полегенько, 80)
Шахтер: Трубин - Конопля (Гочолеишвили, 76), Бондар, Ракицкий (Джурасек, 84), Матвиенко - Степаненко - Зубков, Бондаренко, Судаков (Назарина, 75), Криськив (Топалов, 76) - Сикан (Келси, 80)
Предупреждения: Шахов, Бражко.
Удаление: Снурницын, 49